Fırında feci iş kazası! 18 yaşındaki işçinin hamur makinasına kaptırdığı eli bileğinden koptu

Korkunç kaza Karaman'da bir fırında yaşandı. 18 yaşındaki işçi çalışırken elini hamur makinasına kaptırdı. Acılar içinde kalan genç bayıldı, adrese sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınında yaşandı. İşçi olarak çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.D. (18) bir anlık dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırdı.

SAĞ ELİ BİLEKTEN KOPTU

M.D.'nin sağ eli bileğinden koptu. Eli kopan genç baygınlık geçirirken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz genç ilk müdahalesinin ardından kopan eliyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç daha sonra Konya’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi de fırındaki hamur makinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.