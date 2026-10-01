Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 58’e yükseldi.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 58 oldu.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel

ERDİN ÖZEL VE EMİR MÜNİR SARPYENER TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Özel, yakalama kararının ardından gözaltına alınırken Sarpyener de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İki isim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli işlemlerin ardından Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener’in tutuklanmasına karar verildi.

Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener

TUTUKLU SAYISI 58’E YÜKSELDİ

Son iki tutuklama kararıyla birlikte geniş çaplı fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 58’e çıktı.

Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarındaki işlemler, şirket ve fon bağlantıları ile şüphelilerin para hareketlerine yönelik adli ve mali incelemeler sürüyor.

SPK 37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Eylül’de Tera Finansal Yatırımlar Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemenin ardından aralarında Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel’in de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Kurul ayrıca söz konusu kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirket yöneticileri, fonlar ve sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin incelemeler devam ediyor.

Başsavcılık daha önce MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin gönderilmesini istemişti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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