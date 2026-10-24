Fon soruşturmasında Ertan Aydın için tutuklama talebi
Fon soruşturmasında gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
İstanbul’da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
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15 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye getirilen şüphelilerden Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, Taha Çakmak, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz tutuklanmıştı.
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Şüpheliler, Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.