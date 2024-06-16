Fotoğraf merakı öldürüyordu! Uçurumdan aşağı düştü, zor kurtardılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Kelebekler Vadisinin üst bölümündeki kayalıklara fotoğraf çekmek için giden 40 yaşındaki Mahmut Kula, ayağı kayınca kayalıklardan aşağı düştü. Kula vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.

ZOR ŞARTLARDA KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine düşen Kula’nın kurtarılması için Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi. Uzun biri yürüyüş sonrası yaralı vatandaşa ulaşan ekipler yaralı vatandaşa ulaştı. İlk sağlık müdahalesi UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan vatandaş, sedye yardımı ile dik yamaçlardan ve kayalıklardan yürüyerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Kula’nın düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmaların olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.