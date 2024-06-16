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Seyir halindeki araç, bariyere ok gibi saplandı! Bir aile yok oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rize'nin İyidere ilçesinde seyir halindeki araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

aradeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal'ın (41) kullandığı 43 HC 293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Seyir halindeki araç, bariyere ok gibi saplandı! Bir aile yok oldu - 1. Resim

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Gülcan (40), çocukları Burak (12), Mert (16) ve Mehmet Ziya Bal (5) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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