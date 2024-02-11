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    • Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Fotoğraflar Hakkari&#039;den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu
    Hakkari, Kar, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hakkari'de aralıksız yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi de aştı. Ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar hayrete düşürdü.

    Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinin yolunda çalışma başlattı.

    Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu

    KAR TÜNELLERİ OLUŞTU

    Kar tünellerini görenler gözlerine inanamadı. 5 metreyi de aşan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör kullandı.

    Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu

    Ekipler, soğuk havaya rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

    Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu

    Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

    Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HakkariKar
    Haberler > Gündem > Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu
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