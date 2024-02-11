Fotoğraflar Hakkari'den geldi, görenler hayrete düştü! 5 metre karda kayboldu

Hakkari'de aralıksız yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi de aştı. Ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar hayrete düşürdü.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinin yolunda çalışma başlattı.

KAR TÜNELLERİ OLUŞTU

Kar tünellerini görenler gözlerine inanamadı. 5 metreyi de aşan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör kullandı.

Ekipler, soğuk havaya rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.