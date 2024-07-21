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Gabar'da sondaj kulesi devrildi! 3 işçi göçük altında kaldı, valilikten yaralı işçilere ilişkin açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Günlük 40 bin varil petrol üretimi yapılan Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi. Şırnak Valiliği enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin kurtarıldığını duyurdu. Yaralı işçiler hastaneye sevk edilirken, enkaz altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında feci bir kaza meydana geldi. Bölgede TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi.

Gabar'da sondaj kulesi devrildi! 3 işçi göçük altında kaldı, valilikten yaralı işçilere ilişkin açıklama - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

İlk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Gabar'da sondaj kulesi devrildi! 3 işçi göçük altında - 1. Resim

VALİ ATAY OLAY YERİNDE 

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

Gabar'da sondaj kulesi devrildi! 3 işçi göçük altında kaldı, valilikten yaralı işçilere ilişkin açıklama - 3. Resim

ENKAZ ALTINDAKİ 2 İŞÇİ KURTARILDI 

Olaya ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Cevdet Atay, Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No’lu Petrol Sahası’nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2’si yaralı olarak kurtarılmış,1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir." denildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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