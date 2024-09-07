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Gazze'de katliam devam ediyor! Son 48 saatte 61 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı sayısı 40 bin 939’a, yaralıların sayısı ise 94 bin 616’ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 337 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41 BİNE DAYANDI 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 939’a, yaralıların sayısının 94 bin 616’ya yükseldiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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