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Gazze'de sağlık krizi! İlaçların yüzde 60'ı tükendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de sağlık krizi! İlaçların yüzde 60&#039;ı tükendi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. 40 bin sivil Filistinlinin katledildiği bölgede ilaçların yüzde 60'ının tükendiği ve temel hizmetlerin durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün tükendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, "benzeri görülmemiş" ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Gazze'de yakıt krizi nedeniyle bir hastanede sağlık hizmetleri durdu

Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına duruma hızla müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki yakıt krizi çocukların hayatını tehdit ediyor

Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne giden elektriği kesen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralini işletmek için gerekli yakıtın girişini de engelliyor.

Şu anda Gazze'ye İsrail üzerinden giren “sınırlı miktardaki” tıbbi malzemeler ve uluslararası yardımlar, insani ve sağlık koşulları felaket düzeyinde olan Gazze Şeridi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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