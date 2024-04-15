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Gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi! Önce Datça sonra Malatya sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi! Önce Datça sonra Malatya sallandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla Datça'da gece saat 01.21'de deprem oldu, bölge halkı büyük panik yaşadı. Saatler 03.34'ü gösterdiğinde de Malatya sallandı, AFAD depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. Dün gece Muğla ve Malatya beşik gibi sallandı. AFAD ilk verileri paylaştı. 

DATÇA'DA DEPREM OLDU!

Muğla'da deprem oldu. AFAD, saat 01.21'de meydana gelen Datça merkezli depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli bir şekilde hissedildi. Bölge halkı büyük panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi. 

MALATYA BEŞİK GİBİ

Malatya'da gece boyu küçük çaplı bir çok deprem meydana geldi. Saat 03.34'te medyana gelen sarsıntı ise kuvvetli hissedildi. Vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Derinliği ise 8 kilometre olarak kaydedildi. 

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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