Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD&#039;li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmelere dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit etmişti! 100 yıla kadar hapsi istendi, ifadesi pes dedirtti - Gündem100 yıla kadar hapsi istendi, ifadesi pes dedirttiMotor fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi dumandan etkilendi - GündemMotor fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi dumandan etkilendiYok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandı, hepsini çocuklara yedireceklerdi - GündemYok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandıİmamoğlu'na bir dava daha! 2 isme hakaret başını yaktı, 4 yıla kadar hapsi isteniyor - Gündemİmamoğlu'na bir dava daha!Yaptığı hata hem ehliyetine hem de 46 bin TL'sine mal oldu - GündemHem ehliyetine el kondu hem de 46 bin TL ceza yediBirçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - GündemBirçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Sonraki Haber Yükleniyor...