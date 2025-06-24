Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmelere dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir