Gerginlikleri yüzlerinden okunuyordu... Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! Duygusal bir sebebi var

Şaibeli kurultay davası sürecinde CHP içindeki tansiyon yükselirken Kılıçdaroğlu ve Özel de karşı karşıya gelmişti. Verdikleri demeçlerle birbirlerine meydan okuyan ikili bugün bir araya geldi. Özel'in ziyaretinin sebebi ise kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar.

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde partinin başına geçebileceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özel ise partiyi ne butlana ne da kayyıma bırakmayacağını söylemişti.

Siyaset kulislerinde CHP içindeki karışıklık ve gerginlik konuşulurken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta ikizini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten herhangi bir fotoğraf paylaşılmazken iki isimden de görüşmeye dair henüz bir açıklama gelmedi.