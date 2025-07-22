Kılıçdaroğlu'nun acı günü! İkizini kendi elleriyle toprağa verdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu önceki gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi. Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törende helallik alındı, dualar edildi. Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.