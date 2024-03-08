Gıda zehirlenmesi şüphesi! 6 öğrenci hastanelik oldu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta öğle arasında okula yakın bir lokantada yemek yiyen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta bulunan Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda korku dolu anlar yaşandı. Okulda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan tavuk döner alıp yedi.
OKULA SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Öğrenciler, yemek yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi. Okul idarecileri, okula sağlık ekiplerini çağırdı.
Okula çağrılan sağlık görevlileri, yapılan ilk kontrollerin ardından 12 yaşlarındaki E.İ.D, C.Y, Z.O, Y.O, E.Ö, V. K isimli 6 öğrenciyigıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı