Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Giresun'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Giresun'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Giresun&#039;da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Hava Koşulları, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Giresun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandı. Toplantıda, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar devam edecek olumsuz hava koşulları değerlendirilerek, vatandaşların can güvenliği için tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Öte yandan Trabzon Valiliğinin yazılı açıklamasında, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın rüzgarın 20-25 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, boğulma vakalarını önlemek amacıyla söz konusu zaman aralığında Trabzon genelinde denize girilmemesinin vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Erden Timur'dan Florya projesi için yeni açıklama! Galatasaray'da yönetim yetki istiyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı - GündemKaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktıBakan Kurum deprem bölgesinde! Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut - GündemKurum deprem bölgesinde! Hedef 200 bin konutMSB'den A Milli Futbol Takımı'na destek! - Gündem"Milli ruh, milli güç"Bozkurt işareti gündem olmuştu! Harekete geçen İyi Parti, TBMM'ye kanun teklifi sundu - GündemBozkurt işaretiyle ilgili kanun teklifi Meclis’te!Kayseri’de feci olay: 1,5 yaşındaki bebek ölü bulundu - GündemKayseri’de feci olay: 1,5 yaşındaki bebek ölü bulunduSeçil Erzan "Kaçırıldım" demişti! Denizbank yöneticileri hakkında karar çıktı - GündemSeçil Erzan "Kaçırıldım" demişti! Karar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...