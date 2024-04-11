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Giresun’da nisan ayında kar sürprizi! Kalınlığı 2 metreyi buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Giresun’da nisan ayında kar sürprizi! Kalınlığı 2 metreyi buldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Kulakkaya Yaylası mevkisinde Yavuzkemal Belde Belediyesine bağlı ekipler, Nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

Kış şartlarının yoğun geçtiği Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya Yaylası’nda yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor. Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Güzyurdu, Hapan, Yuva mahallelerinin yaklaşık 2 bin rakımlı Bektaş bağlantı yollarını açmak için 2 metreyi bulan karla mücadele ediyor.
Her yıl kasım, aralık aylarında başlayan karla mücadele çalışmalarının nisan sonu mayıs ayı başlarına kadar sürdürdüklerini kaydeden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Kulakkaya Yallası’nın da sınırları içerine alan beldemizin 2 bin rakımı bulan mahalleleri bulunmaktadır. Buralarda daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri olduğu için kış erken başlar, geç biter. Bizlerin de karla mücadelesi 6, 7 ay sürer. Bu aylarda mahallelerin obalarına giden yollar açılmak zorunda. Arık herkesin hayvanları için depoladığı yemi yiyeceği bitti veya bitmek üzere. Bu nedenle hayvanlar artık yavaş yavaş yaylaya hazırlanıyor. Obaların yerleşim yerleriyle bağlantıları sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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