Terörle mücadele, afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan askerî helikopterler, son yıllarda yaşanan kazalarla acı bir bilançonun parçası oldu. Eskişehir’de önceki gece Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 (Cougar) tipi helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi ve 5 askerin şehit olması, gözleri yeniden uçuş güvenliğine çevirdi.

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Malatya’da 13 gün önce de S-70 (Sikorsky) tipi helikopterin düşmesiyle 4 asker şehit olmuştu. Açık kaynaklara göre, son 10 yılda Türkiye’de meydana gelen 8 helikopter kazasında 47 askerî personel şehit oldu.

"KAZA RİSKİNİN SOND ERECE YÜKSEK OLDUĞU BİR GÖREV"

Eskişehir’de üsse dönüş yolunda yaşanan son kazayı ve pilotların eğitimini gazetemize değerlendiren eski filo komutanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, kazaya karışan helikopterlerin sıradan bir eğitim uçuşu gerçekleştirmediğini, düşman bölgesinde mahsur kalan pilotları kurtarmak amacıyla son derece zorlu görevler için hazırlandığını söyledi. Bu eğitimlerde helikopterlerin gece karanlığında, alçak irtifada ve düşman radarlarına yakalanmadan uçtuğunu belirten Karakuş “Bu helikopter, muharebe arama kurtarma görevi yapıyor. Yere sürünür gibi uçuş yapmanız gerekiyor. Hem kendinizi hem kurtaracağınız personeli korumak zorundasınız. Bu, kaza riskinin son derece yüksek olduğu bir görevdir” dedi.

Gökyüzünde acı bilanço: 10 yılda 8 kaza 47 şehit! Emekli Korgeneral Karakuş, helikopter kazasını değerlendirdi

Türkiye’nin engebeli coğrafyasının da askerî uçuşları daha zorlu hâle getirdiğine dikkati çeken Erdoğan Karakuş, muhtemel kaza sebeplerinin belirlenmesinde teknik incelemelerin yanı sıra kule konuşmalarının da kritik önem taşıdığını ifade etti. Emekli Korgeneral Karakuş, helikopterlerde hidrolik, elektrik ve yakıt sistemlerinden kaynaklanabilecek arızaların ihtimal dâhilinde olduğunu belirterek kesin değerlendirme için incelemenin tamamlanması gerektiğine işaret etti.

YÜREĞİMİZ YANDI

Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında düşen AS-532 tipi helikopterdeki beş askerimizin şehit olması tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. Kahramanların naaşları adli tıp işlemleri için Ankara’ya gönderilirken, acı haberleri ailelerine verildi. Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya’daki babaevlerine Türk bayrakları asılıp taziye çadırları kuruldu. Evli ve iki çocuk babası Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) acı haberinin verildiği Kayseri’deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. İki çocuk sahibi Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un (33) şehadet haberi ise Sivas’ın Kangal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Denizlili şehit Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın üçüncü çocuğunun üç ay önce doğduğu, kaza öncesinde sosyal medya hesabında helikopterden halatla sarkarak eğitim yaptığı anları paylaştığı belirtildi.

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