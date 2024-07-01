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Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi kaza geçirdi! Yeğeni hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş&#039;ın eşi kaza geçirdi! Yeğeni hayatını kaybetti
Otomobil Kazası, Acil Durum, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi yaralandı. Sertbaş'ın yeğeni ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün saat 17.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Tefenni Beyköy yakınlarında, Burdur'da DGS sınavına girdikten sonra halası Tuğba Sertbaş (39) ile Gölhisar'a geri dönmek için yola çıkan Ömer Sait Özen (21) idaresindeki 15 HB 802 plakalı otomobil Beyköy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi kaza geçirdi! Yeğeni hayatını kaybetti - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ömer Sait Özen ağır yaralanırken, halası Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi Tuğba Sertbaş ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Tuğba Sertbaş Gölhisar Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Ömer Sait Özen ise Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Antalya'da tedavi altında olan Ömer Sait Özen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak sabah 07.00 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan, Tuğba Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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