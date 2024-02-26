Gören dönüp bir daha baktı, mahalleli hayrete düştü! Cezalandırdığı otomobilini binaya astı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürekli kaza yaptığı otomobilini 'cezalandırmak' isteyen Mehmet Aydın, aracını 2 katlı evine astı. "Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde" diyen Mehmet Aydın, aracı 2 yıl boyunca indirmeyeceğini söyledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın, geçen günlerde kaza yaptığı otomobilini vinçle 2 katlı evinin çatısından halatla ile aracını binanın dışına astı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.

'ARIZA ARABADA'

Otomobilin içinde bir şeye ihtiyacı olduğu zaman merdiveni kullandığını dile getiren Aydın, otomobilin kimseye zararının olmadığını ifade etti.

Zaman zaman asılı şekildeki otomobilinden müzik dinleyen Aydın, gelen tepkilerle ilgili ise, "Otomobilimle küçüklü kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira karım var" dedi.

Aydın, otomobilini yaklaşık 2 yıl boyunca buradan indirmeyeceğini sözlerine ekledi.