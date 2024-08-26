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Görenlerin kanı dondu! Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu böyle ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir kadın, oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi. Çocuğun vücudunda kırıklar oluşurken kadına ev hapsi cezası verildi. Kan donduran anlar ise kameraya yansıdı.

11 Ağustos’ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görenlerin kanı dondu! Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu böyle ezdi - 1. Resim

OĞLUYLA KAVGA ETMİŞ

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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