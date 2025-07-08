Görevden alınan Muhittin Böcek'in yerine kim geçecek? Antalya Valiliği harekete geçti!

"Rüşvet alma" suçuyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine gelecek başkan vekilini seçmek için 11 Temmuz'da belediye meclisi toplanacak.

'Rüşvet' soruşturmasında, 2024 yerel seçimleri sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürülmüştü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edilmişti.

YENİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Böcek, görevden uzaklaştırılmıştı. Antalya Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince yeni süreci başlattı.

Vali Hulusi Şahin imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Belediye Meclisi'nin 11 Temmuz Cuma günü toplanarak başkan vekilini seçmesi istendi.

TEK GÜNDEMLE TOPLANACAK

Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde boşalma yaşanması üzerine tek gündemle yasal zorunluluk kapsamında gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ise 10 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek.

PARTİLERİN DAĞILIMI

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 76'sı CHP, 22'si AK Parti, 10'u MHP, 3'ü DP ve 1'i bağımsız olmak üzere toplam 112 üyeden oluşuyor.

Meclis, başkan vekilini salt çoğunlukla belirleyecek.