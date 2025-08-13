Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Gözaltı süresi uzatıldı! Epözdemir’in BAZ kayıtları inceleniyor

Gözaltı süresi uzatıldı! Epözdemir’in BAZ kayıtları inceleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözaltı süresi uzatıldı! Epözdemir’in BAZ kayıtları inceleniyor
FETÖ, Rüşvet, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ’ye yardım, siyasi-askerî casusluk ve rüşvet suçlamalarıyla pazar günü gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Ünlü avukat hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası bulunuyor. Rüşvet dosyasında tanık ifadelerine yer verilirken Epözdemir’in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eylem olduğu ve bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar para aldığı öne sürüldü.

Dosyada Epözdemir’in 2021 yılına ait HTS/BAZ kayıtları incelemeye alındı. Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarında da Epözdemir’in 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı iddia edildi. Öte yandan ünlü avukatın polislere telefonunun şifresini vermediği iddia edildi.

