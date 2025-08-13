Gözaltı süresi uzatıldı! Epözdemir’in BAZ kayıtları inceleniyor

Ünlü avukat hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası bulunuyor. Rüşvet dosyasında tanık ifadelerine yer verilirken Epözdemir’in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eylem olduğu ve bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar para aldığı öne sürüldü.

Dosyada Epözdemir’in 2021 yılına ait HTS/BAZ kayıtları incelemeye alındı. Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarında da Epözdemir’in 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı iddia edildi. Öte yandan ünlü avukatın polislere telefonunun şifresini vermediği iddia edildi.