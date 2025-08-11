Bir avukatın trajik çöküşü...

Türkiye’de ünlü olmak çok kolay. Avukatlar için de bu böyle. Eğer iyi bir dava yakalarsa gündemden düşmezsiniz. Rezan Epözdemir de öyle oldu. Cem Garipoğlu davasında maktul Münevver Karabulut’un avukatı oldu. Adını duyurdu...

Ancak zamanla bu davayı da sulandırdı. Cezaevinde intihar etmiş Cem Garipoğlu’nudiye kimsenin inanamayacağı yalanlara başvurdu. Tek derdi kendisini gündemde tutmaktı. Bu amaca giden yolda herkesi kullanabilirdi. Nitekim kullandı da. Cem Garipoğlu’nun mezarını açtırıp DNA testi bile yaptırdı. Kemikler Garipoğlu’nun çıkmasına rağmenyalanını kendisine yakın gazeteciler aracılığıyla medyaya taşıdı. Maalesef bu ülkede böyle yalanlara inananların sayısı hiç az değil.

Epözdemir daha sonra’in avukatı oldu. Oradan kendisine piyasa edindi. Galatasaray taraftarının da hoşuna giden hareketler yaptı. Fatih Terim üzerinden kendi adını duyurdu. Yakın bir dönemde Fatih Terim, Özdemir’i avukatlığından azletti. Sebebi bilinmiyor...

Rezan Epözdemir uyanık biri. Marmaris’te öldürülen’in de avukatı oldu. O davayı da gündemde tuttu. Ama bu davaları alma sebebi tamamen kendi PR’ı içindi...

Sonra zamanla siyasi yorumlara başladı. İlişkileri sayesinde televizyonlarda boy gösterdi.Uyanık olduğu için bizler gibi milliyetçi vatanseverleri de karşısına almıyordu. 2023 seçimlerinde’nu destekledi. Kemal beye yargıyla ilgili giden yanlış bilgilerin kaynağı Rezan’dı. Sütre gerisinden HDP’lilerle de görüşürdü...

Son dönemde inanılmaz zengin olmuştu ama bu paranın kaynağı asla avukatlık değildi. Oğlunun sünnet düğünü Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yapmıştı. O otelde düğün yapmanın bedeli 250 bin avrodan başlıyor.

Ancak son yıllarda Epözdemir rüşvet iddialarıyla anılır oldu. Bazı savcı ve hâkimlerle tuhaf ilişkiler kurmuştu. Hâliyle devletin gözünden kaçmadı bu.

İş adamı’ın ifadesiyle Rezan Epözdemir için sonun başlangıcı kaçınılmaz hâle geldi...

Atalay Demirbaş'ın ifadesinde; avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile’nın bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının Cengiz Çallı tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık Atalay Demirbaş’ın adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi...

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile Cengiz Çallı HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve Cengiz Çallı'nın 8 Temmuz 2021'de Atalay Demirbaş’ın adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı. Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

Cengiz Çallı ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı’da kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi...

Yine dosya kapsamındakikayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulandı...

Epözdemir’in evinde yapılan aramada 200.000 $’a yakın para çıktı. Geçenlerde Galatasaray için 2.500.000 € vereceğini beyan etmişti. Peki Rezan ne kazanıyor? Geliri ne? Ne kadar vergi veriyor? Buradan Vergi Dairesi Başkanlığı’na ihbarda bulunuyorum:

Ayrıca suçtan elde edilen bir para olduğunu gösteren iddialar söz konusu olduğu içinAvukat Rezan Epözdemir ile ilgili bu ciddi iddialar her yönüyle incelenmeli...

Ayrıca iş adamı’nın malına çöktüğü yönünde de iddialar var. O da dosyaya girmiş durumda. Kemerburgaz’da ciddi bir vurgun yapmış Epözdemir. Saçaklı hakkını aramaya çalışıyor ama Rezan medyada beslediği gazeteciler sayesinde olayları örtbas ediyordu!..

Şöhret olmak için çırpınan, her davayı kendi PR’ı için kullanan, herkese mavi boncuk dağıtan, zengin olmak için her yolu mübah gören Rezan Epözdemir çabuk yükseldi ama bir o kadar da çabuk çöktü!

Gayrimeşru yollarla yükselmek isteyen avukat arkadaşlar Rezan Epözdemir’den ibret alsın! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmese şu an Londra’da keyif çatacaktı...