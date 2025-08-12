Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Epözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı

Epözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Epözdemir &quot;Kumpas&quot; iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı
Rezan Epözdemir, Rüşvet, FETÖ/PDY, Casusluk, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ile “siyasal ve askeri casusluk” suçlarından gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Soruşturma çerçevesinde tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir’in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti. Epözdemir ile C.Ç’nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği, tanığın iddia ettiği gibi 8 Temmuz 2021’de C.Ç’nin, A.D’nin adresine gittiği, ardından aynı gece C.Ç’nin Epözdemir ile ortak baz verdiği belirtildi.

Epözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı - 1. Resim

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Epözdemir, 150 bin dolar rüşvet aldığı yönündeki iddiaların ayrıntılarına girmemeye özen gösterdi. Epözdemir, hakkındaki suçlamaların, bir başka avukat tarafından gündeme getirildiğini ileri sürerek, Seçil Erzan dosyasından dolayı suçlamalara maruz kaldığını iddia etti. Rezan Epözdemir “Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır” savunmasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bilim adamları uyarmaya devam ediyor! İstanbul'u tetiklemez ama tehlike sürüyorYol haritası çizilecek! Komisyona üç yeni üye
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahte diploma sahtekârıyla konuştuk! Operasyonlar engel olmadı, fiyatlara zam yaptı! “YÖK, ÖSYM, ÖBS… Hepsine giriyoruz” - GündemSahtekârla konuştuk! Fiyatlarına zam yapmışBilim adamları uyarmaya devam ediyor! İstanbul'u tetiklemez ama tehlike sürüyor - GündemBilim adamları uyarmaya devam ediyor!Yol haritası çizilecek! Komisyona üç yeni üye - Gündem51 kişi ile toplantı yapılacak! Komisyona üç yeni üyeErdoğan'dan yeni atama kararı! Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey değişiklik - GündemJandarma'da üst düzey değişiklikÇanakkale'de yangınında saatlerce mahsur kaldılar! Mehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardı - GündemMehmetçik, alev çemberinin ortasındaki ekibi kurtardıİstanbul Beykoz'da iki gün denize girmek yasaklandı - Gündemİstanbul Beykoz'da iki gün denize girmek yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...