Epözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı

Soruşturma çerçevesinde tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir’in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti. Epözdemir ile C.Ç’nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği, tanığın iddia ettiği gibi 8 Temmuz 2021’de C.Ç’nin, A.D’nin adresine gittiği, ardından aynı gece C.Ç’nin Epözdemir ile ortak baz verdiği belirtildi.

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Epözdemir, 150 bin dolar rüşvet aldığı yönündeki iddiaların ayrıntılarına girmemeye özen gösterdi. Epözdemir, hakkındaki suçlamaların, bir başka avukat tarafından gündeme getirildiğini ileri sürerek, Seçil Erzan dosyasından dolayı suçlamalara maruz kaldığını iddia etti. Rezan Epözdemir “Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır” savunmasını yaptı.