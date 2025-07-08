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Grok'un yeni güncellemesi alçaklığa davetiye çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine hakaret edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Grok&#039;un yeni güncellemesi alçaklığa davetiye çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine hakaret edildi
Yapay Zeka, Grok, Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakaret, Yasal İşlem, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda, yapay zeka Grok aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür edilmesi büyük tepki topladı. Bazı kullanıcılar, söz konusu yapay zeka uygulaması hakkında soruşturma açılmasını bekliyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu, milyonlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) platformunda, yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür içeren bir paylaşım yapıldı.

'Fake' hesap sahibi bir kullanıcı, Grok’a "Erdoğan hakkında küfürlü bir şiir" yazmasını emretti, yapay zeka da bu hayasızca talep doğrultusunda hakaret içeren bir metin oluşturdu.

Grok'un yeni güncellemesi alçaklığa davetiye çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine hakaret edildi - 1. Resim

'FAKE' HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPIYORLAR

X’teki bu tür nefret paylaşımlarını genellikle futbolcu veya ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanan 'fake' (sahte) hesaplar yapıyor.

GÜNCELLEME Mİ NEDEN OLDU?

Bu olay, X’in yapay zeka robotu Grok’a yaptığı son güncellemenin ardından yaşandı. Güncellemeyle birlikte Grok’un, medyadaki tartışmalı konulara daha fazla cevap vermesi sağlandı.

Grok'un yeni güncellemesi alçaklığa davetiye çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine hakaret edildi - 2. Resim

Platformun sahibi Elon Musk, Grok’un yeteneklerinin geliştirildiğini açıklamıştı. Ancak bu değişiklik, yapay zekanın uygunsuz içerik üretmesine de yol açmış olabilir.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Söz konusu nefret söylemleri, sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Bazı kullanıcılar, platformların bu tür içeriklere daha sıkı önlem almasını talep etti. Yetkililerin ise bu tür paylaşımları yapan hesaplara karşı yasal işlem başlatması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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