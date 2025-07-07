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Trump, Elon Musk'ın son fikrini can sıkıcı buldu: Karışıklığa yol açar...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump, Elon Musk&#039;ın son fikrini can sıkıcı buldu: Karışıklığa yol açar...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin "can sıkıcı" olduğunu söyledi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgularken, üçüncü bir partinin "karışıklığa yol açacağı" değerlendirmesinde bulundu.

 

Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Elon Musk'un üçüncü parti kurma fikrini "saçma" bulduğunu anlatarak, iş adamının bu yöndeki çabalarını eleştirdi.

"FİKRİ CAN SIKICI"

ABD Başkanı, "Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı." ifadesini kullandı. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgularken, üçüncü bir partinin "karışıklığa yol açacağı" değerlendirmesinde bulundu.

X'TE ANKET AÇTI! "AMERİKA PARTİSİ'Nİ KURMALI MIYIZ?"

Musk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı.

Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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