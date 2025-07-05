Elon Musk'tan Trump'ı çıldırtacak hamle! Amerika Partisi resmen kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump ile büyük tartışma yaşayan milyarder iş adamı Elon Musk, Amerika Partisi'ni resmen kurduğunu açıkladı.

Başkanlık seçiminde ittifak kuran ancak ABD Başkanı Donadl Trump ile milyarder iş adamı Elon Musk arasında gerilim sürüyor.

Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevini bırakan X, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk resmen Amerika Partisi'ni kurduğunu açıkladı.

AMERİKA PARTİSİ RESMEN KURULDU

X'ten yaptığı açıklamada ABD'nin israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklendiğini söyleyen Musk, halkın iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti talep ettiğini vurgulayarak, tek partili sistemden çıkılması gerektiğini belirtti.

Musk, "Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu." dedi.

DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Elon Musk, Trump’ın destek verdiği dev harcama planını Kongre'den geçmesi durumunda Amerika Partisi'ni kuracağını söylemişti. "Bu çılgın harcama tasarısı geçerse, ertesi gün Amerika Partisi kurulacak" diyen Musk, "Bu dünyada yaptığım son şey bu olursa, gelecek yıl ön seçimlerini kaybedecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, bu ayın başlarında X'te yaptığı bir ankette, "Amerika'da gerçekten ortadaki %80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" diye sordu. Katılımcıların %80'den fazlası "evet" cevabı verdi.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMADA NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.