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Elon Musk’ı çıldırtacak karar: İran Starlink’i resmen yasakladı!

Kaynak: Dış Haberler
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Elon Musk’ı çıldırtacak karar: İran Starlink’i resmen yasakladı!
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran’dan Elon Musk’a beklenmedik bir hamle geldi! Meclis, ülkede Starlink ve benzeri izinsiz internet sistemlerini suç kapsamına alan yasayı onayladı. Yeni düzenlemeyle Starlink kullanana 10 yıla kadar hapis yolu açıldı.

İran Meclisi, İsrail’le “casusluk ve iş birliği yapanlara” yönelik cezaları ağırlaştıran ve Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.

İran resmi ajanslarına göre Meclis, 9 maddeden oluşan yeni düzenlemeyle Elon Musk’a ait Starlink uydularının ülkede kullanımını resmen yasakladı.

Yasayla birlikte Starlink ve benzeri “izinsiz internet erişim sistemlerinin” satın alınması, satılması veya kullanılması suç kapsamına alındı. Bu kuralları ihlal edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilecek. 10'dan fazla cihazla işlem yapanlar için ceza 5 ila 10 yıl arasında olacak.

"YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK" 

Yeni yasa, İsrail, ABD veya “düşman devletler” adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetleri “yeryüzünde bozgunculuk” (efsad fi'l arz) suçu kapsamında değerlendiriyor. Bu suç, İran yasalarında en ağır cezalardan biri olarak biliniyor.

YABANCI MEDYAYA İÇERİK GÖNDERENLERE DE CEZA

Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyecek içerikler üreten ve bunları “düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına” gönderen kişiler 2 ila 5 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezası alabilecek.

SAVAŞ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE CEZA ÜÇ KAT ARTACAK

Meclis tarafından kabul edilen düzenleme, bu suçların savaş ya da güvenlik krizleri gibi olağanüstü dönemlerde işlenmesi halinde cezaların üç kat artırılmasını da öngörüyor. Ayrıca yasa yürürlüğe girmeden önce işlenmiş ya da hazırlığı yapılmış suçlar da kapsama alınacak. Suçluların yasa yürürlüğe girdikten sonraki 3 gün içinde kendilerini yetkililere bildirmemeleri durumunda geriye dönük uygulama yapılabilecek.

Kaynak: Dış Haberler

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