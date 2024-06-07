Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'le kendisini tanımayan taksici arasında ilginç diyalog

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 16:45 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme:

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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile bindiği taksinin sürücüsü arasında gülümseten anlar yaşandı. Demir AK Parti'ye oy vermediğini söyleyen taksiciye kendisini tanıtırken, sürücü ise "Tanımadım valla, sen üstüne alınma." dedi.