Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'le kendisini tanımayan taksici arasında ilginç diyalog
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile bindiği taksinin sürücüsü arasında gülümseten anlar yaşandı. Demir AK Parti'ye oy vermediğini söyleyen taksiciye kendisini tanıtırken, sürücü ise "Tanımadım valla, sen üstüne alınma." dedi.
AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul'da taksiyle yolculuk yaptığı anları paylaştı. Demir ile kendisini tanımayan taksi şoförü arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
KİMLİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI
AK Parti'ye oy vermediğini belirten taksi şoförü, sektörle ilgili açıklamalar yaparken Demir yolculuğun sonunda şahsa "Ben Güngören Belediye başkanıyım." dedi. Taksicinin hangi partiden olduğunu sorması üzerine Demir, "AK Parti" cevabını verdi.
Bunun üzerine gülmeye başlayan taksi şoförü, "Tanıyamadım valla, sen üstüne alınma başkanım sağ olasınız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi