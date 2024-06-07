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Arazide bozayı saldırısına uğrayan vatandaş, hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşın, ayı saldırısında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dün Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız’dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112’ye ihbarda bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi. Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı.

AYI SALDIRISINDA ÖLMÜŞ

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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