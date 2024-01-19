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    Güvenlik kamerasını izleyenler gözlerine inanamadı! Araçta kimse yoktu, gezintiye çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa’da şiddetli lodosun etkisiyle el freni çekilmeyen bir aracın ilginç görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, Yıldırım ilçesinde trafik ışıkları devrildi.

    Dün gece saatlerinde etkisini saatte 80 kilometre saate kadar çıkaran etkili lodos, el freni çekilmeyen bir otomobili önce ileri, daha sonra geri sürdü.

    VATANDAŞ YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Olayın gece saatinde yaşanmış olması ve lodostan dolayı dışarıda insan olmaması kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Öte yandan lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da yürümekte güçlük çektiler.

    Dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda lodos sebebiyle trafik lambası devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanmış olması büyük bir faciayı engellerken, kırılan trafik lambası Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzeltildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaLodosOtomobil
    Haberler > Gündem > Güvenlik kamerasını izleyenler gözlerine inanamadı! Araçta kimse yoktu, gezintiye çıktı
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