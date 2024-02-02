Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında: Ekonomi politikalarında büyük zig-zaglar oldu

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında da yer buldu. Reuters, Erkan'ın son aylarda ailesinin MB içindeki varlığına yönelik sert eleştirilere maruz kalmasına yer verirken AFP ise "İlk kadın Merkez Bankası başkanına yönelik saldırılar yatırımcıları alarma geçirdi ve Erdoğan'ın ekibine uzun vadeli bağlılığı konusunda belirsizliğe neden oldu" yorumunu yaptı. Al Monitor ise Erkan yorumunda "Son beş yılda Türkiye'nin altıncı merkez bankası başkanı oldu ve bu süre zarfında ülkenin ekonomi politikalarında büyük zig-zaglar yaşandı" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 9 aydır yürüttüğü görevinden 'itibar suikastine' uğradığı gerekçesiyle istifa etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası göreve gelen Erkan'ın istifası dünya basınında da yer buldu.

Reuters, Erkan'ın ailesi üzerinden eleştiri oklarının hedefine oturulduğunu değinerek "Haberlerin ardından Erkan'ın görevden ayrılıp ayrılmayacağı soru işareti oluştururken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşması Erkan'a sahip çıktığı şekilde yorumlanmış ve ayrılacağı yönündeki haberler gündemdeki ağırlığını yitirmişti" ifadelerini kaydetti.

Haber ajansı, "Bankayı yöneten ilk kadın olan Erkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Haziran ayında, enflasyonun yükselmesine ve yabancı yatırımcıların kaçmasına neden olan alışılmışın dışındaki düşük faiz politikalarından 180 derecelik bir dönüş yapmak üzere atanmıştı. Haziran ayından bu yana Merkez Bankası, Erkan'ın gözetiminde temel faiz oranını %8,5'ten %45'e yükseltti." bilgisini de paylaştı.

"KİRA RÖPORTAJI RAHATSIZ ETTİ"

AFP ise geçtiğimiz ay fahiş kiralara değinen bir röportaj veren Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'kızdırdığını' yazdı. Erkan'a yönelik saldırıların yatırımcıları alarma geçirdiğini yazdı.

Fransız haber ajansı, Erkan'ın istifası sonrası şunları yazdı:

44 yaşındaki Erkan, babasının bankada yetkisiz personel kararları almasına izin verdiği iddiasıyla sosyal medyada ve bazı muhalif yayınlarda sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Erkan'ın geçen ay büyük bir gazeteye enflasyonun İstanbul'da kiraları ödenemez hale getirmesi nedeniyle ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kızdırdığı bildiriliyor.

Türkiye'nin ilk kadın merkez bankası başkanına yönelik saldırılar yatırımcıları alarma geçirdi ve Erdoğan'ın ekibine uzun vadeli bağlılığı konusunda belirsizliğe neden oldu.

Erkan yaptığı açıklamada "Son zamanlarda bana karşı büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlendi" dedi.

Erkan, "ailemin ve henüz bir buçuk yaşında bile olmayan masum çocuğumun bu süreçten daha fazla etkilenmesini önlemek için" istifa ettiğini de sözlerine ekledi.

'ENFLASYON YÜZDE 60 GERİLEDİ'

Al Monitor ise 'kayırmacılık' suçlamaları üzerinden istifayı duyurarak Erkan'ın 9 aylık görev sürecinde ekonomide yaşananları kaydetti.

Haber sitesi, istifaya ilişkin şunları kaydetti:

Erkan'ın istifası, eski ve mevcut Merkez Bankası çalışanlarının Erkan'ın yönetimine yönelik bir dizi kayırmacılık suçlamasının ardından geldi. Bu suçlamalar arasında ailesinin, özellikle de babası Erol Erkan'ın bankanın profesyonel karar alma sürecine dahil olmasına izin verdiği ve banka bütçesinden yapılan savurgan harcamalara izin verdiği iddiaları da yer alıyor.

'ALIŞILMIŞIN DIŞINDA UYGULAMALAR'

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Haziran ayında bankanın başına getirilen ana akım bir ekonomist olan Erkan, göreve geldiği Haziran ayından bu yana daha sıkı para politikaları izledi ve ülkenin faiz oranlarını %8,5'ten %45'e yükseltti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından ve enflasyonun hızla yükseldiği bir ortamda Erdoğan, faiz oranlarını artırmayı reddetmek de dahil olmak üzere alışılmışın dışındaki para politikaları konusundaki ısrarından vazgeçti.

Erkan, son beş yılda Türkiye'nin altıncı merkez bankası başkanı oldu ve bu süre zarfında ülkenin ekonomi politikalarında büyük zig-zaglar yaşandı. Ekim 2022'de %85,5 ile son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Türkiye'nin yıllık enflasyonu, ülkenin yeni ekonomi yönetimi altında kademeli olarak %60 civarına geriledi.