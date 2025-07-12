Hafta sonu hava karışıyor! 44 derecelik sıcak ve yağış bir arada... İl il uyarı geldi

Batı şehirleri Balkanlardan gelen hava dalgasıyla hafta sonu az da olsa serinlerken, yurdun geri kalanında kavurucu sıcaklar sürecek. Termometreler yer yer 44 dereceleri görecek, bazı kentlerde ise sağanak hakim olacak. Hafta sonu planı yapan milyonları ilgilendiren hava dururumu tahminlerini derledik. İşte detaylar...

Hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, sıcaklık uyarısı verdi. Bazı kentlerde termometreler 43-44 dereceleri bulacak. İşte 12-13 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylar...

BAZI KENTLERDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.

TERMOMETRELER 44'Ü GÖRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu açık geçeceğini belirten Çelik, sadece orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini söyledi.

Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık bekliyoruz. İlçe merkezlerinde birkaç derece daha yüksek olabilir" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha üzerinde sıcaklıklar ölçülebildiğini aktaran Çelik, "Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Büyükşehirlerde bir yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, sadece İstanbul'da hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçeceğini, İzmir ve Ankara'da ise havanın açık olacağını belirtti.

Çelik, sıcaklıkların, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında seyredeceğini, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece olacağını, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında beklendiğini sözlerine ekledi.

MARMARA

Sabah saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

A.KARAHİSAR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 19°C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 40°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Az bulutlu

KONYA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 27°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 43°C

Az bulutlu ve açık