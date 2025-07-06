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Sakarya'da öğrenci yurdunda skandal! O paylaşımı yapan 2 kız yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sakarya&#039;da öğrenci yurdunda skandal! O paylaşımı yapan 2 kız yakalandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunda bilgisayardan cinsel içerikli film açan iki kız, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası şahıslar yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Öte yandan Sakarya Valiliğinden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Sakarya'da bulunan bir kız öğrenci yurdunda dizüstü bilgisayardan cinsel içerikli film açan iki kız, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan ve büyük tepki çeken paylaşım sonrası ekipler harekete geçti. 

Yapılan açıklamaya göre, uygunsuz film açarak sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda “betty” rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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