Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı
Yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından Eylül yağışla geldi. Meteoroloji, hafta sonu için birçok kente sağanak uyarısı yaparken, sıcaklıkların da mevsim normallerine düşeceğini duyurdu. Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu detayları...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklara bir de kuraklık eklendi, yaz ayları yurt genelinde vatandaşlar için zor geçti. Eylül ayı ise sağanakla geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-6 Eylül 2025 hava durumu tahminlerinde yağmur beklenen illeri tek tek açıkladı ve uyarılarda bulundu.

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde parça parça yağışların görüleceğini belirterek, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik'te sağanak yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini bildirdi.

Yurdun diğer kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini belirten Tekin, yarın özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi.

MARMARA VE BATI KARADENİZE DİKKAT

Hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini kaydeden Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

Öte yandan Tekin, cumartesi günü Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışların kuvvetli beklendiğini söyledi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE İNECEK

Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in İç kesimleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli beklendiğini bildirdi.

Tekin, bugün ve yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini aktardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Tekin, hafta sonu itibariyle sıcaklıkların biraz düşüp mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, cumartesi günü Ankara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini ve pazar günü ise Ankara'nın güney ilçelerinde sağanak görüleceğini dile getirdi.

İstanbul'da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Tekin, hafta sonu Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin görüleceğini belirtti.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıkları hafta sonu Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29 ve İzmir'de ise 34 ila 35 derecelerde seyredecek.

