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Hakan Fidan, İsrail'e destek veren ülkelere meydan okudu: Geç olmadan tutumlarını gözden geçirsinler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Nato, Hakan Fidan, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi. Fidan, "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

NATO MESAJI

Fidan'ın açıklamaları şu şekilde: "(NATO) Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO'nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz." dedi.

İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜLKELERE TEPKİ

Gazze'de katliam yapan İsrail'e de tepki gösteren Fidan, "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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