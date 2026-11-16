Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nda Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Karadeniz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

AB üyesi ülkeler ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren toplantıya katılan Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Hakan Fidan'dan Brüksel'de Montrö mesajı! Karadeniz vurgusu dikkat çekti

BAĞLANTISALLIK PROJELERİ GÜNDEMDEYDİ

Oturumlarda ve ikili görüşmelerde Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit başta olmak üzere farklı bağlantısallık projelerinin eş güdüm içerisinde ilerletilmesinin uluslararası istikrar ve refah açısından önemine değindiklerini belirten Fidan, Karadeniz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Fidan, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez rolünü vurguladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin birbirini tamamlayan kapasite ve deneyimlerini ortak bir stratejik perspektifle bir araya getirmesinin ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını belirten Fidan, bunun her iki tarafın da menfaatine olacağını kaydetti.

Türkiye'nin bağlantısallık alanında somut ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğini ifade etti.

FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Öte yandan Bakan Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile ayrı ayrı görüştü.

Hakan Fidan'dan Brüksel'de Montrö mesajı! Karadeniz vurgusu dikkat çekti

Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Fidan'ın Avrupalı mevkidaşlarıyla temaslarda bulunduğu bildirildi.

Hakan Fidan'dan Brüksel'de Montrö mesajı! Karadeniz vurgusu dikkat çekti

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