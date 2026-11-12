COP31 Liderler Zirvesi tamamlandı! Bakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, COP31 Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve somut sonuçlar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin tamamlandığını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi bölümünün sona erdiğini duyurdu.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Dünyanın farklı bölgelerinden karar alıcıları ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan zirvenin, iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ettiklerini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiatın korunmasına ilişkin sözlerine de yer verdi.

Erdoğan'ın "Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir" ifadelerini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin bu anlayış doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve somut sonuçlar alınması için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini kaydetti.

Fidan, COP31 organizasyonunun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ederek, başta COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere tüm yetkilileri ve kuruluşları tebrik etti.

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