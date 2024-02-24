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    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete&#039;de
    SonDakika, Haber, Ayrıntı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre 148 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi. İşte isim isim tam atama listesi...

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından 148 yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması gerçekleştirildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

    ATAMALAR KURA YOLUYLA GERÇEKLEŞTİ

    Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20.02.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucunda göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince" atamaların yapıldığı belirtildi.

    İşte isim isim tam atama listesi...
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 1. Resim
     
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 2. Resim
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 3. Resim
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 4. Resim
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 5. Resim
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 6. Resim
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - 7. Resim
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de - 8. Resim
     
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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