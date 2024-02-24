Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de

ATAMALAR KURA YOLUYLA GERÇEKLEŞTİ

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20.02.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucunda göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince" atamaların yapıldığı belirtildi.