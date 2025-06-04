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Hakkari'de midibüs devrildi: 12 askerimiz yaralandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hakkari&#039;de midibüs devrildi: 12 askerimiz yaralandı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Hakkari'de askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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