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Halfeti'de 2 tekne kafa kafaya çarpıştı! Panik anları kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki tekne kafa kafaya çarpıştı. Olayda kimse yaralanmazken yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Halfeti'de, tekne turlarına ilgi arttı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

İlçenin tarihi güzelliklerini Fırat Nehri'nde tekne turu yapmak isteyen ziyaretçiler, teknelerin kafa kafaya çarpışmasıyla büyük korku yaşadı. Facianın kıl payı atlatıldığı olay sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralının olmadığı kaza sonrası her iki teknede maddi hasar oluştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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