Halk TV'ye İsrail soruşturması! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Halk TV'ye, "İsrail bir gece ansızın nasıl geldi" ifadesi dolayısıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebu Bekir Şahin, Halk TV'ye İsrail'in saldırısına yönelik yazılan alt yazı dolayısıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Şahin'in ifadeleri şöyle:

"FAİLLERİ SAVUNAN YAYINCI ZİHNİYET KABUL EDİLEMEZ"

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."