Hamsi avına 400 bin ton kota
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkması için geri sayım sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni av sezonundaki hamsi avcılığında kota miktarının belirlenmesine, kotanın ve üretim planlamasının uygulanması ile avlanılan hamsilerin karaya çıkarılmasına, nakline, takibine ve yasa dışı avcılığının önlenmesine yönelik iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla talimat yayımladı.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA- Buna göre; Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’nun Su Ürünleri Üretiminin Planlanması Kararına istinaden, 1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi (Boğazlar dâhil) ve Ege Denizi’nde toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verilecek. Kota kapsamında hamsi avcılığı, 6 Eylül’e kadar izin belgesi alan balıkçı gemilerince yapılabilecek. İzin belgesi alan balıkçı gemilerin boy uzunluklarına göre katsayılar dikkate alınarak kota dağıtılacak ve devredilemeyecek.
Kota tahsis edilen balıkçı gemilerinin, kendilerine tahsis edilen kota miktarına 14 Nisan 2025 tarihinden önce ulaşması durumunda hamsi avcılığı sona erecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi