Hamsi avına 400 bin ton kota

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Ağustos 2024 02:10 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 02:11 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkması için geri sayım sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni av sezonundaki hamsi avcılığında kota miktarının belirlenmesine, kotanın ve üretim planlamasının uygulanması ile avlanılan hamsilerin karaya çıkarılmasına, nakline, takibine ve yasa dışı avcılığının önlenmesine yönelik iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla talimat yayımladı.

İlgili Haberler Denizde balık azaldı, hamside sezon sonu göründü