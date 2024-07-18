Hastane diken üstünde! 74 personel aynı şikayetle acile koştu

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde 74 personel mide bulantısı ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Şahısların zehirlendiği belirlenirken yapılan açıklamada, "Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatıldı" denildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde dün 74 hastane personeli akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda belirtilerin besin zehirlenmesi olduğu ihtimali üzerinde duruldu.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastanemizde görevli bazı personellerimiz, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuşlardır. İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.