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Hatay Samandağ'da şiddetli patlama sesi! Vatandaş panikledi, sebebi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay Samandağ&#039;da şiddetli patlama sesi! Vatandaş panikledi, sebebi ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar, şiddetli bir patlama sesiyle paniğe kapıldı. Halk arasında patlama sesine merak artarken, Samandağ Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hatay'ın ilçesi Samandağ'da vatandaşlar, patlama sesiyle irkildi. 

Hatay Samandağ'da şiddetli patlama sesi! Vatandaş panikledi, sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ HALK ARASINDA PANİĞE YOL AÇTI

Halk arasında patlama sesine merak artarken, Samandağ Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Samdandağ - Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Havva Kuvvetleri’nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edildi.

Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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