Hatay Samandağ'da şiddetli patlama sesi! Vatandaş panikledi, sebebi ortaya çıktı

Hatay'ın ilçesi Samandağ'da vatandaşlar, patlama sesiyle irkildi.

Halk arasında patlama sesine merak artarken, Samandağ Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Samdandağ - Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Havva Kuvvetleri’nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edildi.

Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur.