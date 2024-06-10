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Hatay'da yola çıkan sahipsiz köpeğe ve otomobile çarpan motosikletli öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü, ardından da park halindeki otomobile vurdu. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samandağ'da Taner Soral'ın (17) önüne, 31 AOZ 270 plakalı motosikletiyle dün gece Sivas Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken sahipsiz köpek çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü. Yaralanan Soral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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