Hatay'da yola çıkan sahipsiz köpeğe ve otomobile çarpan motosikletli öldü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hatay'da yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü, ardından da park halindeki otomobile vurdu. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Samandağ'da Taner Soral'ın (17) önüne, 31 AOZ 270 plakalı motosikletiyle dün gece Sivas Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken sahipsiz köpek çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü. Yaralanan Soral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı