Havada gurur! KAAN gökyüzüyle buluştu

Millî muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla noktaladı. 13 dakika havada kaldı. 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Türkiye, KAAN ile 5’inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Uzmanlar “Önemli bir sürecin ilk adımı atıldı” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye’nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı. KAAN’a F-16 savaş uçağı eşlik etti. Güneşin doğmasının hemen ardından Mürted Havaalanı’ndan kalkan ve Ankara semalarında uçan KAAN başarılı bir iniş yaptı. 07.30 sularında gerçekleşen ve 13 dakika süren uçuşta, 8 bin fite (2 bin 438 metre) çıkıldığı, 230 knot (426 km) hıza ulaşıldığı ve hiçbir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken, ayrıca kalkışın, uçuşun ve inişin çok dengeli olduğu değerlendirmesi yapıldı. KAAN’ın tekerlerin piste değmesi ile TUSAŞ’ta büyük bir kutlama gerçekleştirilirken, ilk uçuşta pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. ilk uçuşun ardından test pilotu Demirbaş, “ Uçağı kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız. Emniyetle görevimizi yaptık” diyerek duygularını dile getirdi.

İLK TESLİM 2032’DE

Yapılan takvimlendirmeye göre, KAAN’a 2028 yılında yerli motorun takılması, 2032 yılından itibaren de Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi bekleniyor. Uzmanlar 2040 yılına kadar ise Türkiye’nin yerli ve millî hava savunma filosuna sahip olacağına dikkat çekiyor. 5. nesil uçak olan KAAN’ın birçok özelliğinin 6. nesil uçaklarda yer aldığına işaret ederken, kısa zamanda uçak gemilerinden dikey inip kalkan modelinin de geliştirilebileceğine vurgu yapıyor.

Millî muharip uçak KAAN ile Türkiye, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülkeden biri oldu. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilen KAAN, çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere de sahip.

KAAN’ın ilk uçuşunu uzmanlar gazetemize değerlendirdi:

6. NESİL TEKNOLOJİ

Savunma Uzmanı Turan Oğuz: Önemli bir sürecin ilk adımını atmış olduk. Hedefimiz 5. nesil uçak olan KAAN Blok 20 dediğimiz uçakların ilk filosunun teslim edilmesi. KAAN’a sadece bir uçak olarak bakmıyoruz. KAAN’la birlikte tüm dünya Türkiye’nin bir teknoloji ülkesi olduğunu gördü. KAAN en son nesil ve en zor olan uçaklardan bir tanesi. 5. neslin üzerine 6. nesilden de kabiliyetler edinecek.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Elbette KAAN’ın daha ileri noktalara gelmesi için çalışmalar devam edecek. Motorunu kendimizin üretmesi çok önemli. KAAN şu anda F-16 motorları ile uçuyor. Bu motorların özelliği F-35 motorlarına göre çok daha fazla ısı yayması. Üreteceğimiz motorların ısı üretme açısından en alt seviyeye ulaşılması için uğraşıyoruz. KAAN’ın görünmezlik konusunda F-35’den bir farkı yok. Motordaki görünürlük de ortadan kaldırıldığında güzel bir noktaya erişeceğiz. Türkiye artık bunun kararını verdi savunmada bir eksikliğimiz olamaz.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: İngilizler de 6. nesil uçak için çalışmalara başladılar. Bu uçağın üretiminde KAAN’dan öğrenilen teknolojileri kullanıyorlar. Yani aslında KAAN’da 6. nesil uçaklarda kullanılan teknoloji var.

İSİM BABASI DEVLET BAHÇELİ

Millî muharip uçağın ismi ilk olarak 1 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. “Suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, KAAN isminin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiğini açıklamıştı.

KÖKLERDEN GÖKLERE...

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun…

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Köklerden göklere... Bu tarihî uçuşta emeği geçen tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Millî muharip uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: İstikbal göklerdedir. Millî muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, gökleri delen nice seferlere…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın kararlılığı ile Gök Vatan’a kavuşan “KAAN” Türkiye Yüzyılı’nın büyük gururlarından biridir.