Samsun'da feci olay! Hayvan otlatmaya çıkan adam tüfekle vurulmuş halde bulundu

Samsun'da hayvan otlamaya çıkan Gökhan Basdil'i babası tüfekle vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan Basdil, hayatını kaybetti. Basdil'in 4 ay önce İstanbul'da işten ayrılıp babasının yanına geldiği öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Hıdırellez Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, hayvan otlatmaya giden Gökhan Basdil'e ailesi telefonla ulaşamadı.

Şüphelenip hayvan otlattığı meraya giden babası, oğlu Gökhan Basdil'i yerde tüfekle vurulmuş halde buldu. Baba, yaralı oğlunu kendi aracıyla Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

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GÖKHAN BASDİL 4 AY ÖNCE GELMİŞ

Durumu ağır olan Gökhan Basdil, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bekar olan Gökhan Basdil'in 4 ay önce İstanbul'da işten ayrılıp babasının yanına geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.