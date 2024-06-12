22 yaşındaki Mahmut Fırat'ın cesedi köprü altında bulunmuştu: Korkunç cinayetin detayı kan dondurdu!

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü

Niğde'de 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tabar'ı darp ederek öldürdükleri ortaya çıkan şüphelilerden 5'i yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

9 Haziran günün Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki köprünün kenarında meydana gelen olayın ardından şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi.

İlgili Haberler Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ile olay günü 9 şüpheli Niğde'de, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 şüpheli ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, dün Adliye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında da yurtdışı yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verildi.

6 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığı ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.