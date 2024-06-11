Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece'de halıya sarılarak öldürülen 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ortaya çıktı.

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü - 1. Resim

AYAĞINA AĞIRLIK BAĞLANIP DENİZE ATILDI

Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti.

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü - 2. Resim

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü - 3. Resim

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akşener sessizliğini bozmuştu! İyi Parti lideri Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkışDursun Özbek'ten transfer açıklaması! 'Hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haziran ayında 6 metreyi bulan karda yol açmaya çalıştılar - YaşamHaziran ayında 6 metreyi bulan karda yol açmaya çalıştılarŞırnak Silopi’de patenti alınan 'Cudi Pilav'ı için festival yapıldı - YaşamŞırnak Silopi’de patenti alınan 'Cudi Pilav'ı için festival yapıldıMersin Valiliği UNESCO'nun kalıcı listesine aday Kızkalesi'ni tantuniyle buluşturdu - YaşamKızkalesi'nde tantuni ikramı dikkat çektiKlimalı çadırlar hazır! Arafat’ta hazırlıklar tamamlanıyor - YaşamKlimalı çadırlar hazır! Arafat’ta hazırlıklar tamamlanıyorYılanların dansı kameralarda - YaşamYılanların dansı kameralardaMekke'ye ulaşan hacı adayları Kâbe'de gözyaşlarına boğuluyor - YaşamMekke'ye ulaşan hacı adayları Kâbe'de gözyaşlarına boğuluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...