Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü

Büyükçekmece'de halıya sarılarak öldürülen 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ortaya çıktı.

AYAĞINA AĞIRLIK BAĞLANIP DENİZE ATILDI

Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.